На 3D-принтере научились печатать одежду с кнопками

Международная команда ученых рассказала о своем новом изобретении — методе трехмерной печати, с помощью которого можно напечатать одежду с кнопками. До этого такие сложные формы в 3D-печати редко использовались.

Мы предложили уникальное решение — помещать электрическую схему с помощью проводящих нитей. А благодаря 3D-печати можно сразу же на ткани печатать кнопки, — говорят изобретатели.

Печатать трехмерную одежду — одно из перспективных направлений 3D-печати. Если создавать простые ткани не составляет сложности, то печать гибкого материала с электроникой нередко становится проблемой.

Главная сложность заключается в создании не только удобной, но и практичной одежды, которую можно будет использовать в повседневной жизни. Например, для печати одежды инженерам приходилось использовать либо плоские кнопки, либо отдельные приспособления, которые усложняли производство.

Чтобы решить эту проблему, ученые из Технического университета Эйндховена предложили простой способ для усовершенствования 3D-печати одежды. Для этого нужно сделать некоторые элементы ткани двухслойными.

Так, на нижний внутренний слой помещается простая электронная схема, в которой расположены отдельные проводящие нити. На верхний наружный слой одежды с помощью трехмерной печати помещали выпуклый шестиугольник.

Отмечается, что перед обработкой слоев, ткань сильно растягивали, чтобы после окончания работ участок с кнопкой поднялся над остальной поверхностью полотна.

Внутри ткани помещалась небольшая, почти незаметная медная пластина, которая при нажатии на выпуклый участок, соединялась с двумя пересекающимися проводящими дорожками внутреннего слоя.