В России может закрыться четверть торговых центров

Чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии, Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год.

Если отсрочка не будет предоставлена, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, налог на имущество — 24 млрд рублей, налог на прибыль — 15 млрд рублей и единый социальный налог — 4 млрд рублей, приводит газета «Известия» подсчеты РСТЦ.

К концу текущего месяца владельцы ТЦ обязаны погасить все задолженности по НДС, поскольку мораторий на взыскание задолженностей по налогам действовал только до 1 июля. Из-за отсутствия средств для оплаты счета торговых центров могут быть заблокированы. В результате с угрозой закрытия столкнется примерно четверть всех ТЦ в стране.

Как рассказал изданию управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский, доходов фактически нет, поскольку продажам еще предстоит восстановиться. «Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами», — добавил он, напомнив, что ТЦ обеспечивают более 25% оборота розничной торговли страны, в том числе 90% цивилизованной торговли.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев анонсировал отмену мер поддержки российской экономики с 1 июля. Их финансирование значительно превышает предельный уровень расходов, установленный бюджетным правилом, напомнил чиновник.