ЛДПР оказалась в самом конце рейтинга переизбираемости депутатов

Политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов представили очередное исследование «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

Как указывают эксперты, исследование отражает эффективность работы депутатов нижней палаты парламента в период, большая часть которого приходится на время действия режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Парламентарии оценивались по четырем критериям: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе.

В пятерку наиболее полезных депутатов, согласно исследованию, вошли глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), депутаты Андрей Исаев и Геннадий Онищенко.

В рейтинге переизбираемости первое место занимают депутаты от «Справедливой России», второе — депутаты от КПРФ, третье — парламентарии от «Единой России». Депутаты от ЛДПР, как ни странно, заняли последнюю строчку.

«Рейтинг переиизбираемости отражает мнение избирателей по поводу тех или иных депутатов Госдумы. Позиции ЛДПР в этом плане выглядят плохо. При этом, стоит отметить, цифры мы сводили около двух недель назад, еще до скандала, связанного с арестом представителя ЛДПР и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Арест хабаровского губернатора был воспринят лидером партии Владимиром Жириновским как повод выступить с рядом резких заявлений. Он назвал это дело исключительно политическим, пообещал никогда не исключать Фургала из партии, а еще пригрозил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста. На мой взгляд, Жириновский старается таким образом поднять падающий рейтинг партии», — прокомментировал один из авторов исследования, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Обратите внимание, что наиболее готовой к выборам, если бы они проходили через две недели, оказалась партия „Справедливая Россия“, — добавил эксперт. — Около 50% депутатов фракции эсеров имеют высокую вероятность переизбрания. В абсолютных цифрах это, конечно, всего 11 депутатов, поскольку фракция „Справедливой России“ в Госдуме является маленькой, но тем не менее. Поэтому буквально на прошлой неделе лидер эсеров Сергей Миронов сказал, что неплохо было бы провести досрочные выборы в Госдуму в связи с принятием конституционных поправок».

Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Ранее политолог Марат Баширов отметил, что история с Фургалом не похожа на «разборки во властных структурах».

«Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием. Это чисто криминальная история», — сказал Баширов.