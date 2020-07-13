В Иордании нашли древние ритуальные фигурки людей

Команда археологов, работавшая на раскопках в Харайсине в долине реки Зарка в Иордании, обнаружила редкий артефакт — коллекцию резных фигурок, датируемых 7500 годом до нашей эры.

По форме статуэтки напоминают фигуры людей, поэтому ученые предположили, что они могли использоваться в ритуальных процессиях.

Необычные кремневые статуэтки немного отличаются друг от друга, но имеют схожую форму, напоминающую фигуру человека с головой и выраженной талией.

Мы предполагаем, что фигурки могли быть использованы во время погребальных ритуалов и церемоний памяти, которые включали извлечение и перезахоронение человеческих останков. Такие манипуляции были особенно распространены в VIII тысячелетии до н. э., — говорят археологи.

Эксперты отмечают, что резные статуэтки указывают на художественное изменение, происходившее в период раннего неолита. До этого времени изображения животных преобладали в древнем искусстве, но примерно с 8500 года до нашей эры появилась иконография человека.

Большая часть статуэток была найдена в районе, где ранее ученые обнаружили семь неразграбленных захоронений, проливающих свет на погребальные практики того времени. Как показало исследование, некоторые могилы были вновь раскопаны спустя какое-то время.

Во время повторного открытия захоронений у погребенных могли удалить часть скелета или вовсе перезахоронить человека в другом месте.