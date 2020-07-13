Из-за пандемии не удается сдерживать лихорадку денге в Азии

Из-за пандемии COVID-19 правительства многих стран ввели карантинные меры, чтобы замедлить распространение вируса. В результате этих необходимых действий были приостановлены многие производства, работа кафе, гостиниц, а также кампании по борьбе с сезонными лихорадками денге.

Лихорадка денге вызывается укусами комаров, и ее часто путают с ОРВИ, так как симптомы очень похожи: высокая температура, озноб, головная боль и тошнота.

В этом году ситуацию с лихорадкой усложнил коронавирус. Страны Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур и Индонезия, в этом году столкнулись с одновременными вспышками лихорадки денге и COVID-19.

По данным Панамериканской организации здравоохранения, в Бразилии, где насчитывается более 1,6 миллиона случаев инфицирования COVID-19, зарегистрировано по меньшей мере 1,1 миллиона случаев заболевания лихорадкой денге и почти 400 случаев смерти.

Случаи заболевания лихорадкой денге, вероятно, вскоре возрастут с началом сезонных дождей в таких латиноамериканских странах, как Куба, Чили и Коста-Рика, а также в странах Южной Азии, таких как Индия и Пакистан.

Лихорадка денге обычно не смертельна, но в тяжелых случаях может потребоваться госпитализация. Профилактические меры, направленные на уничтожение мест размножения комаров, такие как удаление мусора и устранение мест со стоячей водой, по-прежнему являются наилучшими способами сдерживания распространения этой болезни.

Однако из-за карантина эти мероприятия были приостановлены во многих районах. Бюджеты на борьбу с лихорадкой потрачены на устранение коронавируса, а медики, ранее занимавшиеся лечением пациентов с денге, сейчас вынуждены направить все свои силы на лечение пациентов с COVID.



Последние данные говорят о том, что в Сингапуре было зарегистрировано пятикратное увеличение числа личинок комаров, обнаруженных в домах и жилых районах в течение двухмесячного периода локализации коронавируса, по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

К 6 июля общее число случаев заболевания лихорадкой денге в Сингапуре составило более 15 500. По прогнозам экспертов, оно превысит цифру в 22 170 случаев, зарегистрированных в 2013 году, когда была крупнейшая вспышка лихорадки в истории Сингапура.

