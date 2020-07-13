Путин назвал ориентир, которым должны руководствоваться все органы власти

Общественный запрос, продемонстрированный гражданами России во время голосования по конституционным поправкам, должен стать ориентиром для всех органов власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы. Все это говорит о том, что у нас есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно. Именно такие высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления предъявили наши граждане в ходе голосования по поправкам к Конституции. И этот общественный запрос должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, должен быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативах», — сказал Путин, отметив, что на первых этапах борьбы с эпидемией «слаженности в различных ветвях власти», к сожалению, не хватало.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

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