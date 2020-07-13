Ученые раскрыли тайну «бесшумных распространителей» COVID-19

Примерно 20% случаев заболевания COVID-19 протекают бессимптомно. Медики обеспокоены тем, что так называемые «бесшумные распространители» сеют семена новых вспышек по всему миру. К примеру, пациент в городе Чунцин на юго-западе Китая сдавал положительный тест в течение 45 дней пребывания в больнице без каких-либо признаков недуга. Тем временем выяснилось, что коронавирус способен производить дефектные частицы, которые и дают пугающий результат анализа на патоген. К такому выводу пришли китайские ученые во главе с профессором Ли Ланьцзюань из университета Чжэцзян. Исследование опубликовал портал bioRxiv.org. По мнению авторов работы, подобные случаи не должны вызывать серьезную обеспокоенность.

Ученые обнаружили, что зараженная клетка может высвобождать большое количество неизвестных частиц. Они имеют неполные гены коронавируса и не заключены в защитные мембраны. Некоторые выглядят меньше обычного, а многие имеют неправильную форму.

Впервые такую частицу заметили возле клетки, зараженной коронавирусом. По мнению Ли, это — неточные копии, которые возникают во время репликации.

Коронавирус хранит свою наследственную информацию в одноцепочечной относительно свободной рибонуклеиновой кислоте. Она подвержена ошибкам репликации — потерям генов, связанных с белками. Подобные «бракованные» частицы могут быть причиной «бессимптомной инфекции на молекулярном уровне».

Некоторые ученые предположили, что бессимптомные носители являются первичной причиной всплеска заболеваемости в ряде стран. Пока нет доказательств вирусного размножения в подобных случаях. Однако опасения побудили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отозвать в апреле заявление о том, что «бесшумные» пациенты вряд ли будут распространять коронавирус.

Эпидемиолог из Китайской академии наук в Пекине, пожелавший сохранить анонимность, заявил South China Morning Post, что новое исследование может поддержать первоначальную оценку ВОЗ. Однако оно, возможно, «подняло больше вопросов, чем ответов».

Проблема в том, что дефектные частицы могут также заразиться «здоровым» вирусом и помочь инфекции попасть в клетку-хозяина. В статье Ли указано, что небольшое количество полных версий вируса было обнаружено наряду с «бракованными».

Исследователи также нашли доказательства того, что доминирующий вирусный штамм, распространившийся в Европе и Соединенных Штатах, был более заразным, чем в Китае. Причиной тому стала концентрация белков.

По словам Ли, которая предложила закрыть город Ухань в конце января, в среднем каждый коронавирус имеет на своей оболочке 26 белков-спайков, которые связываются с клетками человека. Примерно столько же — у патогена ВИЧ. У вируса гриппа таких — в десять раз больше.

Меньшее количество остроконечных белков не делает коронавирус менее заразным, считают авторы работы. Как и в случае с ВИЧ, все происходит наоборот — чем меньше шипов, тем эффективнее вирус связывается с клеткой.

Имея больше пространства, шипы могут «вращаться вокруг своих стеблей практически свободно за пределами оболочки» и легче связываться с рецепторным белком на клетке-хозяине. Эта уникальная особенность, которая не наблюдалась в других коронавирусах, может «также делать его более уязвимым для нейтрализующих антител» и должна быть учтена разработчиками лекарств или вакцин, считают авторы работы.

Тем временем французский эпидемиолог усомнился в быстром успехе в создании вакцины против коронавируса нового типа. Человечество должно сохранять предупредительные меры и соблюдать социальное дистанцирование.