В Британии 12-летнего мальчика арестовали за расизм
- 13 июля 2020, 01:44
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Полиция Великобритании арестовала 12-летнего мальчика после того, как полузащитник клуба «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа подвергся «расовому насилию» в социальных сетях. Инцидент произошел утром 12 июля перед матчем против «Астон Виллы».
Заа поделился скриншотами сообщений, отправленных в его аккаунт в Instagram. Среди них были записи одного из членов расистской организации Ку-клукс-клан.
С осуждением атаки на своего игрока немедленно выступил главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон. Представители «Астон Виллы» подчеркнули, что работают с правоохранительными органами и «забанят» преступника на всю жизнь. Заявление полиции подтвердило, что были приняты быстрые меры.
«Нас предупредили о серии расистских сообщений, направленных сегодня футболисту, и после того, как мы изучили их и провели проверки, мы арестовали мальчика», — сказано в сообщении управления полиции графства Уэст-Мидлендс в Twitter.
Под стражу был взят 12-летний подросток из городка Солихалл, отметили полицейские.
«Спасибо всем, кто поднял тему. Расизм недопустим», — отметили стражи порядка.
Тем временем матч закончился победой футболистов «Астон Виллы» со счетом 2:0.
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