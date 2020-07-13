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Ученый усомнился в быстром создании эффективной вакцины против COVID-19

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© Pixabay

© Pixabay

Вероятность быстрого создания на 100% эффективной вакцины против коронавируса очень мала. Такое мнение высказал 12 июля эпидемиолог Арно Фонтане, консультирующий правительство Франции по вопросам COVID-19. Эксперт призвал людей более серьезно относиться к мерам социального дистанцирования.

«Конечно, предпринимаются беспрецедентные усилия по разработке вакцины. Но я был бы очень удивлен, если бы у нас было эффективное средство уже в 2021 году», — цитирует его слова South China Morning Post.

Ученый подчеркнул, что на разработку вакцины уходит несколько лет. Хотя, вероятно, появится «частично работающий» препарат, но сейчас мы все еще очень далеки от окончания кризиса.

Фонтане подчеркнул, что человечество «должно жить с этим вирусом», и чтобы избежать новых глобальных ограничений, людям придется вернуться к «более серьезному поведению».

«Давайте уважать физическую дистанцию, по крайней мере, этим летом», — сказал ученый, подчеркнув, что большие скопления людей остаются серьезной угрозой.

Фонтане добавил, что основные риски для новых вспышек заболевания коронавирусом создаются в замкнутых пространствах — на круизных лайнерах, военных кораблях, в спортивных залах, на дискотеках, в жилых помещениях рабочих-мигрантов и местах отправления культа.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордной вспышке заболеваемости за сутки. Сейчас коронавирус бушует, главным образом, в Северной и Южной Америках.

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