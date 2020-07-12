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Данные экзит-поллов показали победу Анджея Дуды на выборах

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© Flickr

© Flickr

Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует во втором туре выборов главы государства с 50,4% голосов избирателей. У его конкурента — представителя оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского — около 49,6%, свидетельствуют данные опросов на выходе с участков.

Как пишет «Интерфакс», первые официальные данные второго тура президентских выборов в Польше Государственная избирательная комиссия обнародует утром 13 июля. Окончательные итоги должны быть известны вечером во вторник.

Первый тур президентских выборов в Польше состоялся 28 июня. Тогда за Анджея Дуду проголосовали 8,45 человек. Это — около 43,5% избирателей. Тшасковский существенно отстал, собрав примерно 30,46%.

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