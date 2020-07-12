Власти и церковь Греции обсудили ответ на объявление Айя-Софии мечетью

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился с главой Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом для обсуждения ответных действий на решение властей Турции по статусу собора Святой Софии в Стамбуле. Превращение бывшего христианского храма в мечеть в беседе было названо «кощунственным», отмечает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Архиепископ Иероним оценил действия президента Турции Тайипа Эрдогана как попытку использовать религию для реализации «партийных, геополитических и геостратегических целей». Превращение музея в мечеть оскорбляет не только православие и христианство в целом, но «все цивилизованное человечество, каждого мыслящего человека, независимо от религии», заявил он.

Еще накануне греческий премьер-министр в телефонном разговоре с патриархом Константинопольским Варфоломеем выразил солидарность и поддержку в связи с превращением собора Святой Софии в мечеть. За день до этого глава правительства Греции решительно осудил действия турецких властей, отметив, что решение повлияет не только на отношения двух стран. Ожидается негативная реакция Евросоюза, ЮНЕСКО и мирового сообщества в целом.

По словам официального представителя правительства Греции Стелиоса Пецаса, президент Турции допустил историческую ошибку, которая повлечет за собой определенные санкции. Греческая сторона намерена поднять данный вопрос на ближайшем саммите ЕС 17−18 июля.

Византийские фрески в Святой Софии © Википедия

Указ об изменении статуса Айя-Софии был подписан президентом Турции 10 июля. Отныне мусульманам разрешается совершать в храме поклонения.



Софийский собор в Стамбуле, построенный в 537 году на месте более ранних христианских базилик, впервые был превращен в мечеть в мае 1453 года после захвата города турками. Однако в 1934 году турецкие власти приняли мудрое решение о присвоении зданию статуса музея. Это снимало острые религиозные вопросы и делало Айя-Софию доступной для ученых и туристов. В 1985 году храм был включен в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны от 1934 года. При этом президент Эрдоган еще в начале июня подчеркнул, что не станет ни у кого спрашивать разрешения на превращение музея в мечеть. А Греции вообще посоветовал «знать свое место».