Перед футбольным матчем в Москве священник освятил ворота: видео

На московском стадионе «РЖД Арена» перед матчем столичного «Локомотива» с «Уфой» священник освятил ворота.

Видео, запечатлевшее этот момент, разместил в Instagram телекомментатор Михаил Поленов.

«Когда камера в воротах ценнее, чем мяч», — написал он в своем комментарии.

Поленов также уточнил, что ролик был снят за четыре часа до начала игры, которая состоялась 12 июля. Матч в итоге завершился со счетом 1:1https://www.ridus.ru/news/330202.