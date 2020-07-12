Британских олимпийцев заподозрили в применении военного допинга

Энергетический напиток DeltaG, разработанный учеными Оксфорда при поддержке Пентагона, использовал 91 спортсмен из Великобритании перед Олимпиадой в Лондоне 2012 года. Улучшить результаты на домашних Играх при помощи препарата, содержащего синтетическую версию кетонов, пытались представители восьми видов спорта, пишет Mail on Sunday со ссылкой на секретные документы государственного агентства UK Sport.

Ведомство, курирующее олимпийские и паралимпийские команды Великобритании, предложило атлетам экспериментальный напиток в рамках тайной программы. Вещество, изначально предназначенное для бойцов американских спецподразделений, помогает организму сохранять высокую активность при существенном сокращении рациона питания. Оно повышает устойчивость к стрессам и выносливость.

UK Sport при этом не давало спортсменам никаких гарантий, что применение препарата соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса. Более того, агентство сняло с себя всякую ответственность за использование вещества и обязало участников эксперимента не разглашать информацию по данному проекту. Олимпийцы подписали соглашения, касающиеся возможных рисков участия в программе, фактически взяв все на себя.

Примерно 40% спортсменов столкнулись с негативными побочными эффектами при использовании энергетического напитка. 24 атлета вышли из программы, посчитав препарат бесполезным. Еще 28 прекратили его прием из-за желудочно-кишечных расстройств, рвоты и других осложнений.

На счету британских олимпийцев — 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей домашних Игр. Они заняли третье место в общем зачете.

Тем временем Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics в начале июля объявила о приостановке выдачи нейтрального статуса российским спортсменам, фактически лишая их возможности участвовать в международных соревнованиях после череды допинговых скандалов.