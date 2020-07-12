В Судане решили внести поправки в сухой закон

Правительство Судана приняло целый ряд законов, направленных на демократизацию страны и равноправие.

В частности, употреблять алкогольные напитки будет разрешено тем, кто не исповедует ислам, заявил министр юстиции страны Насреддин Абдельбари в интервью телеканалу «Судан».

Он также отметил, что введены поправки, связанные с назначением смертной казни. Отныне она будет предусмотрена только за особо тяжкие преступления, приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, один из законов расширил права женщин. Теперь им не придется получать обязательное разрешение от мужчин в семье на заграничные поездки.

Как писал ранее «Ридус», в декабре 2019 года суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к 10 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции. Тем же решением суда тюремный срок был сокращен с 10 до двух лет в связи с преклонным возрастом обвиняемого. 75-летний экс-президент будет отбывать наказание не в тюрьме, а в Центре социальной реформы. Все его финансовые активы подлежат конфискации.

Омар Хассан Ахмад Аль-Башир правил Суданом 30 лет и был свергнут 11 апреля 2019 года в ходе военного переворота. Во время обыска президентского дворца в секретной комнате были обнаружены 113 миллионов долларов в разных валютах. Это стало основанием для обвинения свергнутого главы государства в коррупции.