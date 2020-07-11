В Петербурге грабитель устроил стрельбу в банке и похитил 4 млн рублей
- 11 июля 2020, 18:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вооруженный грабитель совершил разбойное нападение на Совкомбанк в Петербурге.
Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, злоумышленник произвел несколько выстрелов, похитил четыре миллиона рублей и скрылся с места преступления.
Ограбление произошло на проспекте Ветеранов, пишет издание. По предварительным данным, пострадавших нет.
В настоящее время объявлен «план перехват», ведется розыск преступника. По информации Telegram-канала Mash на Мойке, рост грабителя примерно 170 см, он одет в толстовку с оранжевой полосой на капюшоне.
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