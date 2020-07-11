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Обезлесение лесов Бразилии увеличилось на 25%

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Вырубка лесов бразильской Амазонки увеличилась на рекордные 25% в первой половине 2020 года. Примерно 3069 квадратных километров были затронуты обезлесением, что является самым высоким показателем с момента сбора спутниковых данных начиная с 2015 года, сообщил Национальный Институт космических исследований страны (ИНПЕ).

Июнь, который знаменует собой начало сухого сезона и пожаров, также побил рекорд с 1034 квадратных километров вырубки леса, то есть увеличение почти на 11%.

Власти Бразилии подверглись критике со стороны ряда стран и экологических групп в связи с широкомасштабной вырубкой лесов и пожаров, которые разрушают крупнейший в мире тропический лес в засушливый сезон.

Незаконная заготовка древесины лесопромышленниками, а также добыча полезных ископаемых и разведение крупного рогатого скота на особо охраняемых природных территориях являются основными причинами разрушения.

Больсонаро, бразильский политик, который является скептиком в отношении изменения климата, способствовал осуществлению сельскохозяйственных и горнодобывающих проектов на охраняемых землях и в резервациях коренных народов.

На следующей неделе политик, как ожидается, издаст указ о запрете на сельскохозяйственные сжигания в течение четырех месяцев, которые охватывают сухой сезон. Цель указа состоит в том, чтобы предотвратить повторение прошлогодних лесных пожаров, которые опустошили огромное количество Амазонки.

Вице-президент Гамильтон Мурао, возглавляющий Национальный совет Бразилии по Амазонке, заявил, что международные инвесторы хотят, чтобы Бразилия показала результаты в борьбе с обезлесением, прежде чем они рассмотрят вопрос об участии в проектах по охране окружающей среды в стране.

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