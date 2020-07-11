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Фейки недели: в Белоруссии прошли массовые задержания сторонников Фургала

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© pixabay.com

© pixabay.com

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Хабаровчан массово приглашают в полицию по поводу Фургала

Жители Хабаровского края начали получать электронные письма с приглашением явиться в отдел полиции для дачи объяснений по поводу подписания петиции в поддержку губернатора региона Владимира Фургала.

Напомним, что Фургал был задержан силовиками 9 июля около своего дома. Губернатора обвиняют в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, которой владел Фургал.

В УМВД России по Хабаровскому краю заявили, что никакой рассылки не делали. «Сообщение является фейком и не соответствует действительности», — указали полиции.

Между тем, петицию в поддержку Фургала подписали уже более 40 тысяч граждан.

Задержание сотрудников ГРУ в Белоруссии

Журналист Петр Петровский опубликовал в Facebook пост о задержании в Белоруссии сотрудников Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ). Данная информация, написал Петровский, была озвучена на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями СМИ. Также журналист указал, что сотрудники ГРУ работали в команде белорусского блогера Сергея Тихановского, который хотел баллотироваться на пост главы государства.

Спустя какое-то время Петр Петровский сообщил, что пост о российских разведчиках — «шутка» и «проверка белорусских СМИ на прочность и вшивость», передает издание «360».

Марию Захарову назначат послом РФ в Греции

В прошлом месяце президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. После этого социальных сетях и СМИ появились слухи об уходе Захаровой со своей нынешней должности. Одни пишут, что чиновница станет послом РФ в Греции, другие пророчат Захаровой блестящую политическую карьеру.

Мария Захарова назвала данные о ее возможной отставке фейком. Она отметила, что «сконцентрирована на ежедневной рутине и среднесрочной перспективе выполнения стоящих перед ней задач».

«Я сколько себя помню, все время мне приходилось что-то такое про себя опровергать», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

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