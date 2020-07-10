Журналисты ответили Навальному, обвинившему их в трусости и лицемерии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил в лицемерии журналистов, которые решили заступиться за советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова как за своего коллегу.

Сафронова задержали 7 июля по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет тюрьмы. До «Роскосмоса» Иван работал корреспондентом изданий «КоммерсантЪ» и «Ведомости», поэтому сотрудники российских СМИ со всей России решили провести акции протеста. В Москве за одиночные пикеты возле здания ФСБ сотрудники полиции задержали более 20 человек, в том числе телеведущую Ксению Собчак.

По мнению Алексея Навального, после перехода в «Роскосмос» Сафронов перестал обращать внимание на «беспредел» в России, а потому не достоин носить звание журналиста.

Кроме того, Алексей Навальный заподозрил в трусости журналистов, которые не принимают участия в одиночных пикетах, а поддерживает Ивана Сафронова лишь в социальных сетях.

Среди сотрудников СМИ слова Алексея Навального вызвали бурю негодования. Возмущенные журналисты принялись писать в социальных сетях, насколько Навальный неправ.

Телеведущая Ксения Собчак вообще назвала Навального «сволочью», рассуждая о позиции Алексея по делу Ивана Сафронова.

Многие журналисты и вовсе предположили, что Навальный сознательно вносит раскол в протестное сообщество.

Также Навального осудил Георгий Туманов из GQ, передает URA.ru.

«Алексей Анатольевич, ну вы-то хоть [не врите], а», — написал он в Twitter.



Впрочем, среди журналистов нашлись и такие, кто поддержал мнение Алексея Навального. Например, ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина написала: «В последние дни хотела на Алексея Навального поругаться за молчание на тему Сафронова. А сейчас скажу — какой же Алексей молодец».

Напомним, Ивана Сафронова обвиняют в том, что он передавал секретные данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока чешской спецслужбе, а конечным получателем данных были США. По версии следствия, журналист был завербован еще в 2012 году, а в 2017-м получил от неназванного представителя чешской спецслужбы задание и через интернет передал ему искомую информацию.

В СМИ предположили, что уголовное дело против Сафронова может быть связано с его заметкой о поставках российских истребителей в Египет. После ее публикации госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Каиру санкциями за покупку Су-35.

