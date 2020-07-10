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Власти Италии могут продлить режим ЧС до конца июля

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в пятницу, 10 июля, что чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса, могут продлить до конца месяца.

Напомним, что чрезвычайное положение в Италии было объявлено 31 января, после того как в Риме зарегистрировали два первых случая заражения коронавирусом.

Чрезвычайное положение нужно для того, чтобы держать вирус под контролем. Мы еще не определились, как полностью освободить страну от коронавируса, но разумно движемся в этом направлении, — пояснил премьер-министр.

Продление такого положения поможет властям продолжить карантинные мероприятия.

Напомним, что на сегодняшний день почти 35 000 человек умерли от коронавируса в Италии, первой стране, сильно пострадавшей от коронавируса после Китая. Всего в Италии зарегистрировано более 242 000 зараженных.

В мае, когда темпы распространения вируса начали снижаться, Италия начала смягчать строгую двухмесячный карантин: открылись магазины, в офисы вышли люди.

Официальные лица здравоохранения предупреждают, что, хотя кризисная ситуация спала, вирус все еще активен. Вчера власти Италия запретили путешественникам из 13 стран, включая Бангладеш и Бразилию, посещать страну.

Несмотря на частичное снятие ограничений, чрезвычайная ситуация в стране сохраняется.

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