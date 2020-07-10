Почему летучие мыши не болеют вирусами, которые переносят

Летучие мыши являются переносчиками многих опасных болезней, включая Эболу, бешенство, а также штамм вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус.

По мнению исследователей из Университета Рочестера, долголетие летучих мышей и их способность переносить вирусы связана с особенностью их организма. Оказывается, летучие мыши способны контролировать воспалительные процессы.

Идея такого исследования возникла еще в марте, когда мы с коллегами были в Сингапуре. Из-за пандемии нам пришлось остаться там на карантине вместе с другими учеными. Нам стало интересно, почему летучие мыши, считающиеся переносчиками SARS-CoV-2, не заразились им сами, — пишут специалисты.

Еще один загадочный фактор: как правило, продолжительность жизни животного коррелирует с его массой тела — чем меньше вид, тем короче его продолжительность жизни, и наоборот. Но многие виды летучих мышей имеют продолжительность жизни от 30 до 40 лет, что впечатляюще для их размера.

Ученые предположили, что у летучих мышей может быть очень сильная связь между устойчивостью к инфекционным заболеваниям и их долголетием. До этого исследователи изучали долголетие и устойчивость к болезням у других долгоживущих животных, включая голых землекопов.

Одной из общих тем в их исследованиях является то, что воспаление является признаком процесса старения и связанных с возрастом заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

Вирусы, в том числе COVID-19, являются одним из факторов, которые могут вызвать воспаление. Например, иммунная система человека работает так: как только мы заражаемся, наш организм подает сигнал тревоги, и у нас развивается температура и воспаление.

Главная задача иммунной системы состоит в том, чтобы убить вирус и бороться с инфекцией, но это также может быть опасно для человека, так как любое заражение — это большой стресс для организма.

Но у летучих мышей все не так. В отличие от человека, они выработали специфические механизмы, которые снижают репликацию вируса, а также ослабляют иммунный ответ на вирус. В результате получается благоприятный баланс: их иммунная система контролирует вирусы, но в то же время не вызывает сильной воспалительной реакции.

По мнению исследователей, существует несколько факторов, которые могут способствовать этим функциям. Летучие мыши — это единственные млекопитающие, способные летать, что требует от них адаптации к быстрому повышению температуры тела. Эта особенность вполне может помочь в сопротивлении заболеванию.

Также на эту уникальную приспособленность может влиять образ жизни летучих мышей: они живут большими плотными колониями и держатся близко друг к другу, что идеально подходит для передачи вирусов и других патогенов.

Поскольку летучие мыши постоянно подвергаются воздействию вирусов, их иммунная система находится в постоянном стрессе, поэтому не дает вирусу захватить организм.

Может ли человек развить такую же устойчивость?

Ученые пишут, что такая возможность есть, однако это не призыв снимать маски и толпиться в людных местах. У летучих мышей такая приспособленность возникала в результате эволюции на протяжении сотни тысяч лет, а не за пару месяцев.

По мнению специалистов, люди еще не развили сложные механизмы для борьбы с новыми вирусами. Если пренебрегать мерами безопасности, последствия могут быть таковы, что наш организм не справится с воспалением.