Эксперт: «кривые Шпилькина» не работают в неравновесных системах

Политолог Никита Тюков раскритиковал опубликованную в «Новой газете» статью «Референдум Шредингера», которую написал электоральный географ Александр Киреев.

В своем материале Киреев пишет о страшных фальсификациях, допущенных в ходе голосования по конституционным поправкам. В качестве доказательств электоральный географ приводит графики, составленные социологом Сергеем Шпилькиным.

Напомним, что ранее Шпилькин выработал теорию, согласно которой существует несколько признаков фальсификаций на выборах. Одним из таких признаков, согласно этой теории. является любое отличие графика голосования от куполообразной формы.



«Шутка в том, что результат выборов он всегда как кот Шредингера — пока не вскроем ящик, не сможем сказать, кто победил. Все рассуждения о том, жив кот в ящике или нет — не имеют доказательства. Но нам опять рассказывают о том, что „на честных выборах будет плавная колоколообразная кривая“. Только в однородной и одноразмерной среде будет одно „облако“. В составных системах — может и несколько», — сказал Тюков.

«Просто в очередной раз задайтесь вопросом — люди одинаковые или разные. Биологические объекты с двумя руками ногами и головой — да. Социальные, экономические и политические — нет. Такое чувство, что „математики“ уже построили общество всеобщего равенства — мы все одинаковые, обстоятельства на нас влияющие — одинаковые, наша оценка собственной жизни и окружающей действительности однообразна. Что там насчет счастливых аскетов и несчастных богачей — забудьте. Мотивация у нас однообразная», — добавил эксперт.



Тюков напомнил, что математические модели абстрактны, в них все красиво и сбалансировано, но «в открытых неравновесных системах они имеют свойство терять всякий смысл».

Появляется фактор, который математика не в силах объяснить. Кто-то его просто игнорирует. Например, в мейнстримной экономической науке можно столкнуться с понятиями идеальных предприятий, расстояний, товаров. Никто этого ни разу не видел, но так удобно считать. А если необъяснимый с точки зрения математики фактор нельзя проигнорировать, то на помощь приходит старая добрая вера. Это фальсификация. Почему — потому что. В лучшем случае — гипотеза. Тот факт, что доказательство или опровержение невозможно средствами метода и требует иных средств, можно опустить. Зачем доказывать, что Вася насильник, если он мужчина? — рассуждает политолог.

По мнению Никиты Тюков, честность выборов никак не связана с электоральными предпочтениями конкретных групп граждан.

«Графики Шпилькина — всего лишь графики. Можно, конечно, задаться вопросом — какой шаг на практике был задан в построении интервального вариационного ряда, почему на оси Y количество голосов, а не количество участков. 10 тысяч голосов — это сколько участков? Насколько корректно сравнивать проценты с числами? И очень странно, что электоральный географ в сотый раз забыл про собственно электоральную географию, не провел анализ распределения участков по территориям, не сопоставил с данными в динамике, последовательно доказательно не исключил все факторы, не повлиявшие на электоральную мотивацию граждан. Собственно, напоминает стиль работы экспертов МФВ рекомендующих экономические реформы, не глядя на реальное состояние экономики страны. Польша, Монголия, Танзания — какая разница. Человек просто не заметил, что уже в ходе самого обсуждения и формулировки вопросов референдума была заложена достаточно жесткая альтернатива ответить „да“ или „нет“ по целому комплексу поправок. Что делает картину возможных мотиваций сторонников и противников бесконечными по сравнению с простой альтернативой „Путин или Зюганов“», — заключил эксперт.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.