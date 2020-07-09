Над Кенией появились аэростаты Loon, раздающие интернет

Представители компании Project Loon после нескольких месяцев испытаний приступили к реализации своего проекта. Напомним, что компания планирует запустить аэростаты в труднодоступных местах планеты для раздачи высокоскоростного интернета.

На днях Project Loon запустили первую партию аэростатов, которые раздали интернет для сотни тысяч пользователей в Кении.

Сообщается, что за пару дней к беспроводному мобильному интернету подключились уже более 35 тысяч человек.

По задумке Project Loon — компании, созданной в рамках проектов Google X lab, небольшие летательные аппараты смогут раздавать интернет по всему миру. Подобными проектами сейчас занимаются многие компании, например, Илон Маск запустил интернет-спутники, которые будут раздавать сеть с орбиты нашей планеты.

Идея нашего проекта в том, чтобы изготовить аэростаты, которые смогут получать солнечную энергию для питания телекоммуникационного оборудования на борту. Аэростаты смогут подняться в стратосферу, откуда с помощью алгоритмов машинного обучения смогут обеспечить подключение к интернету.

Сначала испытания новых аэростатов проходили на аэродромах Новой Зеландии и Бразилии, а также удалось протестировать технологию в экстремальных условиях — во время землетрясения в Перу и урагана в Пуэрто-Рико.

Известно, что новые аэростаты обеспечивают скачивание на скорости 18,9 Мбит/с, и время задержки составляет 19 мс.