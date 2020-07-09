Топ-5 фактов, которые нужно знать о новом ровере Perseverance

До запуска марсохода Mars 2020 Perseverance остается не так много времени, поэтому сотрудники NASA подготовили пять самых интересных фактов о новом ровере.

Perseverance, что в переводе означает «Настойчивость», обладает самым большим набором инструментов, вычислительных приборов и другой техники, которая позволит тщательно изучить Красную планету.



Миссия марсохода

У ровера запланирована трудная миссия. Он должен не только долететь до Красной планеты и благополучно опуститься на ее поверхность, но и плодотворно там поработать. В обязанности марсохода входят изучение климата и геологии планеты, поиск признаков жизни.

Также в ходе своей миссии Perseverance должен собрать образцы горных пород и осадков, которые потом будут доставлены на Землю для дальнейшего изучения.

Несмотря на то, что из-за коронавируса старт миссии немного отодвинулся, это никак не скажется на задачах ровера, поясняют в NASA.

Учли все ошибки

Первый марсоход был запущен на Марс в 1997 года, и за 23 года разработчики выпустили ее несколько роверов. За это время специалисты учли все ошибки и слабые места предыдущих аппаратов, поэтому Perseverance — это улучшенная версия всех предыдущих марсоходов.

Место работы

Место посадки нового марсохода — кратер Езеро, где в прошлом располагалась речная дельта. Этот район планеты считается одним из самых древних и интересных в геологическом отношении, поэтому ученые рассчитывают, что ровер сможет отыскать там признаки жизни.

Кратер Езеро имеет ширину 45 километров и находится на западном краю Исиды — гигантской впадины чуть севернее марсианского экватора.

Ровер-сыщик

Миссия ровера также будет заключаться в сборе важных данных о геологии и климате Марса. Орбитальные аппараты Марса собирали изображения и другие данные из кратера примерно с 322 километров и выше, но для тщательного анализа нужно изучать территорию на местности.

Это требует от ровера предельной внимательности и точности, чтобы найти признаки жизни, а также проанализировать местность, в которой они будут найдены. Понимание прошлых климатических условий Марса и чтение геологической истории, заложенной в его породах, также даст астрономам представление о том, почему Земля и Марс, которые образовались из одного и того же первичного материала, оказались настолько разными.

Онлайн-миссия

На новом марсоходе будет располагаться 23 широкоформатные камеры, которые позволят наблюдать за планетой практически с борта аппарата. На Perseverance установлено рекордное количество камер, говорят ученые.

Они помогут инженерам контролировать посадку аппарата, а также его работу в случае чрезвычайной ситуации. Помимо научного оборудования, на борту марсохода находятся три кремниевых чипа с именами почти 11 миллионов человек, которые пожелали отправить свое имя в космос.