В субботу, 11 июля, откроется прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.

Полеты между Симферополем и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям.



Рейсы из столицы Приморского края в Крым будет выполнять авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус». Для этого уже выделен двухпалубный широкофюзеляжный лайнер Boeing 747. Время полета составит около 10 часов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса международные перелёты для россиян остаются закрытыми.