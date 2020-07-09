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11 июля откроется прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В субботу, 11 июля, откроется прямое авиасообщение между Владивостоком и Крымом. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.

Полеты между Симферополем и Владивостоком будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма — по воскресеньям.

Рейсы из столицы Приморского края в Крым будет выполнять авиакомпания «Россия» по заказу туроператора «Библио-Глобус». Для этого уже выделен двухпалубный широкофюзеляжный лайнер Boeing 747. Время полета составит около 10 часов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса международные перелёты для россиян остаются закрытыми.

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