Остров Бали открывается после 3 месяцев карантина

Индонезийский курортный остров Бали частично открылся после трехмесячного карантина из-за коронавируса. Уже сегодня, 9 июля, местные жители могут вернуться к привычному ритму жизни, а туристы и другие иностранные граждане — возвратиться домой.

Пляжи, рестораны и ночные клубы на острове опустели в начале апреля, но уже к концу мая запрет на посещение кафе и пляжей был частично снят. Несмотря на небольшое количество зараженных, весной местные власти закрыли аэропорт, торговые центры, бары, рестораны, бассейны и другие общественные места.

Несмотря на снятие карантина, мы все еще находимся в уязвимом положении. Социальная дистанция и маски — обязательные условия. Бали будет открыт для индонезийцев из других частей страны 31 июля, а иностранные туристы смогут приехать к нам уже в сентябре, — заявил на последней конференции губернатор Бали Ваян Костер.

Правительство установило новые рекомендации для повторного открытия туристических мест, но в любой момент Бали может снова уйти на карантин, если количество зараженных будет расти.

Костер заявил, что пандемия так сильно ударила по сектору туризма, что теперь все силы будут направлены на стабилизацию экономической ситуации.

Туризм является главным источником дохода для острова. Знаменитые белоснежные пляжи и популярные туристические районы на острове были пустынны еще 20 лет назад, но сейчас Бали — одно из самых популярных молодежных мест для отдыха.

До начала пандемии на Бали ежегодно прибывали более 5 миллионов иностранцев. Данные иммиграционного управления Бали показали, что местное правительство предоставило автоматическое продление визы более чем 7000 застрявшим на Бали туристам. Почти 16 000 других имеют временный вид на жительство и около 1300 находятся в качестве постоянных жителей.

Данные показывают, что заполняемость отелей на Бали упала до 2,07% в мае с 62,5% в декабре.