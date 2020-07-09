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Опасны ли 5G-сети для здоровья

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Беспроводная технология пятого поколения, или 5G, которая начала распространяться по всему миру в 2019 году, обеспечивает скоростное подключение и большую пропускную способность, что в итоге дает высокую скорость загрузки.

Но поскольку 5G-сети появились совсем недавно, многие с недоверием относятся к этой технологии. На сегодняшний день мало что известно о потенциальных последствиях для здоровья от ее радиочастотного излучения.

Напомним, что радиочастотное излучение 5G несколько выше, чем текущий промышленный стандарт 4G-сети. Команда ученых из США решила выяснить, насколько опасны и опасны ли 5G-сети.

Для этого специалисты провели исследование с использованием зародышей пресноводных лучеперых рыб семейства карповых данио-рерио. Зародышей этих рыб часто используют в научных экспериментах, так как они имеют сходные процессы развития с человеческими эмбрионами и похожи на геномном уровне.

Это значит, что исследования, проведенные на рыбках данио-рерио, могут в перспективе применяться к человеческим эмбрионам.

В исследовании ученые подвергли зародышей рыб воздействию радиочастотного излучения 3,5 ГГц в течение двух дней. Эта частота обычно используется сотовыми телефонами с поддержкой 5G. Эксперимент показал, что облучение не оказало существенного влияния на смертность, формирование эмбрионов или их поведенческую реакцию на свет.

Единственное, что показалось нам странным, это небольшое влияние на тест, который измеряет реакцию эмбрионов на внезапный звук. Мы продолжим исследования в этом направлении, так как о чем-то говорить пока рано, — уточнили ученые.

В дальнейшем исследователи планируют изучить воздействие радиации 5G на тех же рыбах, чтобы понять влияние сетей на организмы разных возрастов.

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