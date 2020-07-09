найти ×
   
  • USD
    70.88
  • EUR
    80.41
СохранитьСохранено0
×

-108574

Как распознать симптомы сальмонеллеза

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Начался сезон пикников и барбекю на природе, а это значит, что количество пищевых отравлений будет расти. Согласно последним данным, более 1 миллиона американцев ежегодно заболевают сальмонеллезной инфекцией в результате покупки зараженного сырого мяса, а также яиц и молока.

Американский доктор Саммер Аллен рассказал, какие симптомы говорят о том, что вы больны сальмонеллезной инфекцией.

Спазмы желудка, диарея и лихорадка — все это общие симптомы сальмонеллезной инфекции. Симптомы обычно развиваются через 12—72 часов после воздействия бактерий сальмонеллы и обычно длятся от двух до семи дней, — пояснил доктор.

Особенно опасно это заболевание для детей, беременных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Большинству заболевших не требуется никакого лечения за исключением большого количества жидкости и постельного режима. Несмотря на недомогание, врачи советуют пить как можно больше жидкости, чтобы не привести организм к обезвоживанию.

Если вы чувствуете недостаток жидкости в организме или не можете пить воду, поскольку испытываете рвотный рефлекс, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. В таком случае не исключено, что вам назначат антибиотики.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют в первую очередь соблюдать гигиену: мыть руки с мылом перед употреблением пищи, а также дезинфицировать столовые приборы и тарелки после контакта с сырыми продуктами.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения
441390498читать позжечитаю позже
Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
201690читать позжечитаю позже

главное


Политика
Общество
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши

В год 75-летия Победы местные патриоты продолжают вести бои с коллаборационизмом.

103438927читать позжечитаю позже

Общество
Как меня принимали в пионеры: отражение нашей памяти о героях былых времен19 мая

Многие забыли эту дату — 19 мая.

23016786читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM