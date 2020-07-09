Как распознать симптомы сальмонеллеза

Начался сезон пикников и барбекю на природе, а это значит, что количество пищевых отравлений будет расти. Согласно последним данным, более 1 миллиона американцев ежегодно заболевают сальмонеллезной инфекцией в результате покупки зараженного сырого мяса, а также яиц и молока.

Американский доктор Саммер Аллен рассказал, какие симптомы говорят о том, что вы больны сальмонеллезной инфекцией.

Спазмы желудка, диарея и лихорадка — все это общие симптомы сальмонеллезной инфекции. С имптомы обычно развиваются через 12—72 часов после воздействия бактерий сальмонеллы и обычно длятся от двух до семи дней, — пояснил доктор.

Особенно опасно это заболевание для детей, беременных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Большинству заболевших не требуется никакого лечения за исключением большого количества жидкости и постельного режима. Несмотря на недомогание, врачи советуют пить как можно больше жидкости, чтобы не привести организм к обезвоживанию.

Если вы чувствуете недостаток жидкости в организме или не можете пить воду, поскольку испытываете рвотный рефлекс, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. В таком случае не исключено, что вам назначат антибиотики.

Чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют в первую очередь соблюдать гигиену: мыть руки с мылом перед употреблением пищи, а также дезинфицировать столовые приборы и тарелки после контакта с сырыми продуктами.