Банки попросили ЦБ разрешить им обслуживать клиентов по видеосвязи

СКБ-банк и БКС Банк объявили о своей готовности обслуживать клиентов-юрлиц по видеосвязи.

Кроме того, они намерены создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний.

Упомянутые кредитные организации обратились в ЦБ с просьбой дать им разрешение на осуществление пилотного проекта в регулятивной «песочнице».

Как рассказал газете «Известия» представитель СКБ-банка, удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц в видеопотоке электронных документов вкупе с экспертной оценкой повысят доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов. Также будет обеспечен бесконтактный и дистанционный процесс заключения договорных отношений.

Согласно информации, полученной изданием от БКС Банка, с помощью нововведения клиенты смогут удаленно подтвердить свою личность либо по видеосвязи, либо подавая запрос на открытие счета с помощью ЕСИА или личного кабинета на сайте ФНС. Такая возможность особенно была бы актуальна в удаленных или небольших населенных пунктах, где наблюдается нехватка банковских услуг, а также в период действия ограничительных и карантинных мер.

Ранее сообщалось, что Ассоциация банков России (АБР) направила в правительство письмо с просьбой поскорее перестать ограничивать эквайринговые комиссии за платежи от клиентов для онлайн-ретейла и медицинских учреждений. В противном случае выпуск новых банковских карт, их обслуживание, использование платежного приложения и кол-центра может стать для россиян платным.

