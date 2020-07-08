Сотрудник полиции подозревается в убийстве из-за нежелания вернуть долг

В Петербурге задержаны сотрудник миграционной службы полиции и его предполагаемый соучастник, подозреваемые в убийстве бывшего работника милиции.

В результате расследования обстоятельств исчезновения пенсионера МВД 1967 года рождения было установлено, что к совершению преступления причастны местный житель 1994 года рождения и действующий сотрудник полиции — инспектор отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга 1987 года рождения.

По версии следствия, подозреваемые совершили убийство их знакомого с целью невозвращения взятого у него в долг 1 млн рублей.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, вечером 12 мая 2020 года соучастники, находясь совместно с потерпевшим в автомобиле марки «Хендэ Солярис», припаркованном у одного из домов по проспекту Маршала Захарова, задушили мужчину. Затем, чтобы скрыть следы преступления, они вывезли тело и спрятали его в заброшенном гараже в Колпино.