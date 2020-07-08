Валуев оценил идею с выплатами для семей с детьми-спортсменами

Знаменитый боксер и депутат Госдумы Николай Валуев высоко оценил предложение правительства ввести новую выплату для семей с детьми.

Ранее стало известно, что Минспорт РФ подготовил законопроект, направленный на поддержку родителей, которые оплачивают занятия своих детей в спортивных секциях.

Законопроект позволит родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Предполагается, что размер финансовой помощи может составить до 50 тысяч рублей в год, а претендовать на нее смогут дети-спортсмены в возрасте до 18 лет. Меры поддержки могут охватить свыше 60 тысяч детей. Документ может вступить в силу в июне 2022 года.

«Прекрасная идея. Я про этот налоговый вычет говорил, дай бог памяти, еще в 2011 году, — сказал Валуев в беседе с ФАН. — Я считаю, что это хорошая инициатива, и я бы лично ее поддержал».

Как писал ранее «Ридус», пресс-служба Минтруда РФ выступила с разъяснениями относительно порядка получения гражданами повторной социальной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, которую предложил президент страны Владимир Путин 23 июня. Вторая единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет осуществляться с 1 июля 2020 года российским гражданам, проживающим на территории РФ, являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей, на каждого такого ребенка.

Владимир Путин объявил о новой выплате на детей 23 июня в ходе обращения к гражданам и в тот же день подписал указ, поручающий правительству выделить необходимую сумму из бюджета. По словам главы государства, этой мерой смогут воспользоваться семьи, в которых растет более 28 миллионов детей.

Первую социальную выплату в 10 тысяч рублей за июнь получили родители более чем 21 миллиона российских детей. Кроме того, с 1 июня для малообеспеченных семей начались ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет.