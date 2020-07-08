Максимальную скорость на дорогах России могут увеличить до 150 км/ч

Госавтоинспекция РФ сочла возможным увеличить максимальную скорость на некоторых участках трасс до 150 км/ч, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.

По его словам, реализовать эту идею возможно, но с учетом того, что существует предел проектирования дороги.

«А 150 км/ ч — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой», — приводит ТАСС слова Понарьина, сказанные в рамках онлайн-форума издания «Комсомольская правда».

Он отметил, что в настоящее время в дорожной отрасли действуют документы по стандартизации, рассчитанные на 130 км/ ч. В связи с этим, по его мнению, вполне можно допустить в ближайшей перспективе увеличение скорости до 130 км/ч. «С развитием документов по стандартизации, технологии, уборке, содержанию и ремонту высокоскоростных дорог можно замахнуться и на 150 км/ч», — цитирует его агентство.

Как писал ранее «Ридус», глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что на ряде российских трасс допустимая скорость может быть увеличена со 130 до 150 км/час. Это платные участки трасс М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) в Московской области.

Решение об увеличении разрешенной максимальной скорости на новых участках платных трасс М-4 и М-11 до 130 км/час ГИБДД и «Автодор» согласовали в 2018 году. Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, а во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться.