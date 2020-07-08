Школьные линейки пройдут 1 сентября в другом формате

В нынешнем году школьные линейки, которые проводятся 1 сентября, пройдут не в традиционном, а измененном формате.

Это необходимо для соблюдения мер безопасности на фоне ситуации с коронавирусом, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Выступая на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования», он напомнил, что традиционно 1 сентября в российских школах проводятся праздничные линейки.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — цитирует министра ТАСС. При этом Кравцов не уточнил, в каком именно формате пройдет в школах 1 сентября.

В прошлом году заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки города Владимир Раздин посоветовал начать учебный год 2 сентября сразу с уроков в целях безопасности. При этом официально на сайте мэрии Москвы было заявлено, что школы вправе сами решать, в какой из дней праздновать День знаний.