Кандидат юридических наук Гарегин Митин раскритиковал теорию социолога Сергея Шпилькина об интерпретации итогов голосования по конституционным поправкам.

Напомним, что ранее Шпилькин выработал теорию, согласно которой существует несколько признаков фальсификаций на выборах. Одним из таких признаков, согласно этой теории. является любое отличие графика голосования от куполообразной формы.

По мнению Митина, теорию Сергея Шпилькина воспринимать всерьез ни в коем разе нельзя, поскольку уважаемый социолог не обладает «необходимым набором данных о факторах, оказавших влияние на голосование».

«Можно ли при помощи электоральной статистики определить аномалии голосования? Можно, при условии, что исследователь обладает всем необходимым набором данных о факторах, оказавших влияние на голосующих. А таких факторов, извините, бесконечно много, да и в каждом субъекте РФ они разные, менталитет у людей разный. Одним словом, надо быть Левиафаном, чтобы собрать и исследовать такие массивы данных. Да и применим ли в данном случае глагол „исследовать“? Ведь авторы этих выкладок не указывают ни методологию, ни источники эмпирических данных, ни теоретическую основу. Ничего. И если в одном регионе проголосовали на несколько десятков процентов чем в другом, это значит просто в одном регионе „за“ поправки проголосовало больше, а не то, что там были какие-то фальсификации», — пояснил эксперт.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%.

Итоговая явка составила 67,97%. Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.