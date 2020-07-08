найти ×
   
  • USD
    71.24
  • EUR
    80.41
СохранитьСохранено0
×

114256

Эксперт: Шпилькин — не Левиафан, чтобы определять аномалии голосования

Small f632c44589

Кандидат юридических наук Гарегин Митин раскритиковал теорию социолога Сергея Шпилькина об интерпретации итогов голосования по конституционным поправкам.

Напомним, что ранее Шпилькин выработал теорию, согласно которой существует несколько признаков фальсификаций на выборах. Одним из таких признаков, согласно этой теории. является любое отличие графика голосования от куполообразной формы.

По мнению Митина, теорию Сергея Шпилькина воспринимать всерьез ни в коем разе нельзя, поскольку уважаемый социолог не обладает «необходимым набором данных о факторах, оказавших влияние на голосование».

«Можно ли при помощи электоральной статистики определить аномалии голосования? Можно, при условии, что исследователь обладает всем необходимым набором данных о факторах, оказавших влияние на голосующих. А таких факторов, извините, бесконечно много, да и в каждом субъекте РФ они разные, менталитет у людей разный. Одним словом, надо быть Левиафаном, чтобы собрать и исследовать такие массивы данных. Да и применим ли в данном случае глагол „исследовать“? Ведь авторы этих выкладок не указывают ни методологию, ни источники эмпирических данных, ни теоретическую основу. Ничего. И если в одном регионе проголосовали на несколько десятков процентов чем в другом, это значит просто в одном регионе „за“ поправки проголосовало больше, а не то, что там были какие-то фальсификации», — пояснил эксперт.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%.

Итоговая явка составила 67,97%. Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Общество
«Бургер Кинг» перестал справляться с заказами москвичей: личный опыт
-6135080читать позжечитаю позже
Политика
Война за будущее: удастся ли выбить фашистов из Россоши
103438927читать позжечитаю позже

главное


Советы
10 способов необычно встретить Новый год

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

6711613читать позжечитаю позже

Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве13 февраля

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

44238577читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM