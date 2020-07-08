Численность аудитории пиратских сайтов упала почти на 50%

1 ноября 2018 года в России появился антипиратский меморандум. Его подписали крупные российские IT-компании и правообладатели, а посредником выступил Роскомнадзор. Стороны договорились удалять из поисковой выдачи пиратские ресурсы, бороться с незаконным размещением в Сети видеофайлов и видеотрансляций. «Ридус» попросил генерального директора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина рассказать, какое влияние оказал меморандум на потребление контента в Рунете.

По словам Бардина, с начала действия меморандума из поисковой выдачи было удалено более 4 миллионов ссылок на нелегальный контент. Благодаря этому общее количество посещений пиратских сайтов сократилось на 46%: если до начала действия меморандума совокупное число уникальных посетителей незаконных ресурсов составляло 130−140 миллионов человек в месяц, то сейчас этот показатель снизился до 70 миллионов. В то же самое время количество уникальных посетителей легальных ресурсов выросло с 54 миллионов до 70 миллионов пользователей в месяц (на 30%).



«Обилие пиратских сайтов — это бич нашей отрасли. Такие ресурсы долгие годы оккупировали первые позиции по многим ключевым запросам, связанным с просмотром фильмов или сериалов в режиме онлайн. В результате легальных ресурсов просто не было в зоне видимости. В поисковой выдаче они находились, например, на десятых, а то и на сотых страницах. И появление меморандума, конечно, повлияло на нормализацию данной ситуации. Легкодоступность пиратского контента для среднестатистического пользователя значительно снизилась. Не найдя пиратскую копию какого-нибудь фильма или сериала, он рано или поздно обращается к легальным ресурсам», — заявил Бырдин в интервью «Ридусу».



Сейчас у пиратских и легальных ресурсов практически одинаковая численность аудитории — примерно по 70 миллионов уникальных пользователей в месяц, утверждает эксперт. Результат неплохой, но расслабляться правообладатели не собираются. Теперь они настаивают на законодательном закреплении меморандума, чтобы доступность пиратского контента продолжала планомерно снижаться и дальше.

«Главный вопрос заключается в том, на основании чего поисковые сервисы удаляют ссылки на пиратский контент. На данный момент этим основанием служит соглашение, подписанное представителями отрасли. Поэтому говорить о равноприменимости пока не приходится. Ну, а закон, на мой взгляд, сможет эту равноприменимость обеспечить, чтобы никакие участники рынка, которые не включены в контур меморандума, не могли пренебрегать изложенными в нашем документе требованиями», — заключил Бырдин.