Голунов прокомментировал задержание Сафронова

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов, которому в 2019 году сотрудники полиции подбросили наркотики, высказался по поводу задержания советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова.

В своем Telegram-канале Голунов заявил, что из-за «дела Сафронова» российская журналистика изменится.

«После этого дела журналистика в России будет другой», — написал он. По словам Голунова, заметки Сафронова про отставку Валентины Матвиенко и про поставки вооружения в Египет — это истории, основанные на информации от источников. В этой связи корреспондент «Медузы» предположил, что было бы правильнее предотвращать утечки информации, а не преследовать журналистов, добывающих ее.

Голунов отметил, что, как читатель, он восхищался работой Сафронова с источниками, поскольку сам всегда опасался так работать, ведь для этого необходимо тщательно перепроверять полученную информацию.

В конце своего поста Голунов признался, что накануне пересмотрел видео своего задержания, а сегодня утром увидел кадры с задержанием другого человека, но такого же растерянного. «Совершенно не хочу, чтобы эта растерянность стала основным чувством журналистики на ближайшие несколько лет», — заключил Голунов.

Напомним, 7 июля Иван Сафронов был задержан по обвинению в сборе информации, составляющей государственную тайну, для спецслужб одной из стран НАТО. По другой версии, уголовное дело против бывшего журналиста «Коммерсанта» по обвинению в госизмене может быть связано с его заметкой о поставках российских истребителей в Египет.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью.



В свою очередь бывшие коллеги Сафронова по газете «Коммерсант» провели у здания ФСБ России на Лубянской площади в Москве одиночные пикеты в его поддержку.

