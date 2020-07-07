ФСБ задержала в Астрахани мужчину, готовившего теракт

Сотрудниками УФСБ РФ по Астраханской области была пресечена деятельность сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, житель Астрахани 1987 года рождения намеревался вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирии, и с этой целью решил совершить теракт.

Уточняется, что мужчина планировал осуществить вооруженное нападение на административные здания в Астрахани.

«В ходе реализации неотложных оперативно-следственных действий астраханец задержан по месту проживания», — рассказал РИА Новости представитель регионального УФСБ.

Ранее «Ридус» писал о том, что ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе. Россиянин, разделяющий взгляды террористической группировки ИГИЛ*, готовил взрыв, после чего он собирался уехать на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне боевиков.

Также сообщалось о ликвидации шестерых бандитов, планировавших теракты в Дагестане.

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* террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации