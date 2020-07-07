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«1—2% не пошли на участки»: как фейки повлияли на голосование по поправкам

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Представители Общественной палаты России выявили около 9 тысяч фейков о голосовании по конституционным поправкам.

Наиболее популярными вбросами стали сообщения об отсутствии необходимости предъявлять паспорт при голосовании, о «ручках с исчезающими чернилами» на избирательных участках и найденном пакете с бюллетенями в поддержку поправок.

Как показала статистика, основными распространителями недостоверных сообщений выступили движения «Голос» и «Открытая Россия».

«Большая часть фейков распространялась сознательно и организованно. Для этого использовались боты и прочие механизмы, которые применяются для продвижения определенных тем в социальных сетях. В общем, происходила попытка искусственного поднятия в топ социальных сетей ложных сообщений. На мой взгляд, это является манипуляцией общественным сознанием и попыткой навязать гражданам ту или иную позицию. Несмотря на то, что голосование прошло, итоги подведены, манипуляция общественным мнением в социальных сетях продолжается. Речь идет не только о распространении фейков, но и о распространении мнений, основанных на ложных данных», — рассказала «Ридусу» член ОП РФ Екатерина Мизулина.

По мнению первого заместителя председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, фейки, безусловно, оказали влияние на результаты голосования. «Я думаю, распространители фейков смогли удержать 2—3% наших сограждан от похода на участки, а еще они, вероятно, добавили 1—2% к тем, кто голосовал против поправок», — утверждает Малькевич.

Да, влияние фейков на итоги голосования было достаточно слабым, однако оно было. Поэтому мы не должны расслабляться. Нужно понимать, что давление со стороны фейкоделов будет расти, а их методики и технологии улучшаться. Мы обязаны готовиться к этому, — добавил эксперт.

Александр Малькевич считает, что властям необходимо усилить информирование граждан по грядущим в стране избирательным кампаниям, а также подумать над изменением законодательства, чтобы «осложнить жизнь распространителям фейков и СМИ-иноагентам, которые тоже зачастую занимаются тиражированием недостоверных сведений».

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.

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