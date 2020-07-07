Как переносят коронавирус люди с ВИЧ

Команда ученых из Америки провела исследование, в ходе которого выяснила, как пациенты с ВИЧ переносят коронавирус. Для этого специалисты сравнили течение недуга у ВИЧ-пациентов с другими больными.

В исследовании приняли участие 88 ВИЧ-пациентов, госпитализированных с COVID-19 в период с 12 марта по 23 апреля 2020 года, и 405 ВИЧ-неинфицированных.

Поясняется, что один ВИЧ-пациент был сопоставлен с пятью пациентами по возрасту, полу, расе/этнической принадлежности и времени заражения. В ходе исследования ученые установили, что у ВИЧ-пациентов чаще были проблемы с легкими из-за курения, а также у них гораздо чаще встречались хронические заболевания по сравнению с обычными пациентами с COVID.

Однако ВИЧ-статус никак не влиял на тяжесть течения болезни. У госпитализированных ВИЧ-пациентов часто наблюдались тяжелые формы коронавируса, но и среди второй группы пациентов результаты были примерно такими же.

Итого 18% пациентов с ВИЧ потребовалось подключение аппарата ИВЛ, а 21% пациентов умерли во время лечения. Среди пациентов без ВИЧ эти показатели были 23% и 20% соответственно.