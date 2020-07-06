Среди проверившихся на антитела к COVID-19 в РФ женщины составили 55%

По результатам проведенных исследований оказалось, что в России тестирование на антитела к коронавирусу чаще проходили женщины в возрасте от 18 до 45 лет.

Доля представительниц слабого пола составила 55%, а мужчин — 45%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз «Инвитро».

Согласно данным компании, 54% проверившихся на антитела к COVID-19 в данной лаборатории составляют граждане от 18 до 45 лет, 36% - россияне от 45 до 65 лет (36%) и более 5% - представители возрастной группы 65+ лет. Среди участников тестирования детей младше 14 лет оказалось 3%, а подростков от 14 до 18 лет — лишь 2%.

Как пишет издание, с момента начала массового тестирования на антитела к коронавирусу в конце мая 2020 года данное исследование в «Инвитро» прошли почти 400 тысяч человек. В среднем у 15,7% россиян были выявлены положительные результаты.

Антитела были обнаружены у 65% мужчин в возрасте от 18 до 45 лет и у 55% женщин в той же возрастной категории. При этом в возрастной категории 45−65 лет положительных тестов среди женщин оказалось 36%, а среди мужчин — 27%.

Накануне стало известно, что в России проведено уже более 21 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, пишет газета.

По данным на утро 6 июля, в РФ зарегистрировано 687 862 случаев заражения COVID-19, из которых 6 611 были выявлены за последние сутки. Выздоровели 454 329 человек, скончались 10 296.