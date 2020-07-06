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Что помогло китайцам во второй раз быстро купировать вспышку COVID

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

В новом докладе ученые из Имперского колледжа Лондона написали, что меры контроля, такие как закрытие школ, ограничения на поездки, удаленная работа и отслеживание контактов, привели к быстрому купированию новой вспышки коронавируса в Китае.

Научившись на первой зимней вспышке, китайцы не стали повторять ошибок и решили действовать стремительно. После первой волны заболевания основное внимание в стратегиях контроля было сосредоточено на обязательном тестировании и карантине для всех прибывающих путешественников и тщательном мониторинге бессимптомных инфекций, отмечают специалисты.

Эти стратегии помогли Китаю поддерживать низкий уровень случаев заражения и свести заболеваемость практически к нулю, — пишут авторы работы.

В своей работе ученые проанализировали отчеты об эпидемии COVID-19 с середины января по 31 марта 2020 года в 31 провинции материкового Китая. Данные показывают, что все карантинные меры были введены примерно в одно и то же время в конце января, но привели к различным последствиям в разных провинциях.

Хубэй и другие провинции Китая были первыми районами, пострадавшими от пандемии COVID-19. С января по март 2020 года здесь наблюдались первые волны передачи коронавируса, которые в основном были локализованы после осуществления ряда мер контроля.

По сравнению с провинцией Хубэй, источником вспышки COVID-19, другие пять наиболее пострадавших провинций — Гуандун, Хэнань, Чжэцзян, Хунань и Аньхой — сообщили о более низком коэффициенте заболеваемости с течением времени.

Фокус стратегий управления сместился после первой волны. Основное внимание было перенесено на тестирование и карантин прибывающих пассажиров, чтобы продолжить подавление передачи. Исследование показывает, что раннее осуществление и своевременная корректировка мер контроля могут иметь важное значение для сдерживания передачи и предотвращения неблагоприятных результатов COVID-19.

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