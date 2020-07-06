Как проходит коронавирус у людей с астмой

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что астма, вероятно, не увеличивает риск тяжести заболевания при коронавирусе:

Как и прежде, коронавирус является опасным заболеванием для людей пожилого возраста, людей с онкологией и хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением. А вот астма, по-видимому, никак особенно не сказывается на том, как протекает коронавирус.

Сейчас многие специалисты занимаются проблемой изучения тяжести течения коронавируса у людей с различными заболеваниями. ВОЗ предупреждает людей с хроническими заболеваниями, например астмой, о необходимости соблюдать все правила личной гигиены и социального дистанцирования.

Социальное дистанцирование и самоизоляция помогают не только в профилактике вирусных заболеваний, но и в сдерживании различных триггеров аллергии. Например, кто-то реагирует на пыль, пыльцу, цветение растений и т. д.

Последние данные показывают, что во время пандемии люди стали более внимательно относиться к приему лекарств от астмы. Ингаляционные кортикостероиды, которые обычно используются для защиты от приступов астмы, могут повысить способность вируса проникать в организм, считают ученые.

Также исследования показывали, что стероиды могут уменьшить иммунную реакцию тела и ухудшить воспалительную реакцию. Например, стероиды задерживают выведение вируса ОРВИ из дыхательных путей и, таким образом, в случае коронавируса могут повысить шансы на тяжелый исход болезни.

С возрастом повышается восприимчивость человека к инфекции COVID-19 и ее тяжесть течения. Среди людей с астмой очень много молодых людей, которые страдают в основном от аллергического воспаления, в то время как пожилые люди, которые испытывают тот же тип воспаления дыхательных путей, также могут страдать от эозинофильной астмы — более тяжелой формы.

В этих случаях люди испытывают аномально высокие уровни типа лейкоцитов, они помогают организму бороться с инфекцией, которая может вызвать воспаление в дыхательных путях, пазухах носа и нижних дыхательных путях, потенциально делая их более подверженными риску для серьезного случая COVID-19.

Кроме того, фермент, прикрепленный к клеточным мембранам в легких, артериях, сердце, почках и кишечнике, который, как было показано, является точкой входа для SARS-CoV-2 в клетки, увеличивается в ответ на вирус.

Если SARS-CoV-2 является заболеванием, которое вызывает дисфункцию в клетках, то для людей с астмой он не так страшен, как для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Тем не менее пожилые люди с астмой, как правило, имеют перечисленные выше заболевания.