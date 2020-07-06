«Я, Эннио Морриконе, умер»: композитор написал некролог самому себе

Скончавшийся минувшей ночью выдающийся итальянский композитор Эннио Морриконе перед смертью написал некролог самому себе. Об этом сообщил адвокат и друг семьи Джорджо Ассумма.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной», — приводит РИА Новости текст послания, которое Ассума показал журналистам, собравшимся у больницы в Риме, где умер композитор.

В некрологе Морриконе тепло попрощался с родными и близкими, а также объяснил свое пожелание о проведении своих похорон в приватном порядке тем, что он не хочет никого беспокоить.

Кроме того, композитор выразил своей жене Марии «невероятную любовь, которая держала нас вместе», пишет агентство.

Эннио Морриконе умер в одной из больниц Рима, куда был госпитализирован несколько дней назад с переломом бедренной кости. У Эннио Морриконе было сразу две премии «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмерке» (2016). Всего он написал музыку для более чем 500 фильмов и сериалов.



В беседе с «Ридусом» российский композитор и певец Игорь Корнелюк назвал Морриконе выдающимся мелодистом и ярким представителем итальянской школы.