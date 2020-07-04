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В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

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Губернатор региона Иван Белозерцев вручает медикам ключи от квартир

Губернатор региона Иван Белозерцев вручает медикам ключи от квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

Торжественное вручение ключей от квартир состоялось на стадионе «Первомайский». Обращаясь к новоселам, Белозерцев отметил, что медицинские работники — это герои нашего времени.

Я хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сёстрам, водителям скорой помощи — всем, кто работает в системе здравоохранения, спасает жизнь и здоровье людей, — добавил губернатор.

Всего медицинским работникам Пензенской области будет выделено 100 квартир. «Большинство из них работает в „красной зоне“, спасая человеческие жизни, при этом ежедневно подвергая риску здоровье свое и своих близких», — указано в сообщении администрации региона.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на церемонии вручения ключей от квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на церемонии вручения ключей от квартир

За последние сутки в России зафиксировано 6632 новых случая заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 168 пациентов. Таким образом, общее количество умерших с начала эпидемии составило 10 тысяч 27 человек. При этом кривая заражений постепенно снижается.

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