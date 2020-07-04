В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

Торжественное вручение ключей от квартир состоялось на стадионе «Первомайский». Обращаясь к новоселам, Белозерцев отметил, что медицинские работники — это герои нашего времени.

Я хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сёстрам, водителям скорой помощи — всем, кто работает в системе здравоохранения, спасает жизнь и здоровье людей, — добавил губернатор.

Всего медицинским работникам Пензенской области будет выделено 100 квартир. «Большинство из них работает в „красной зоне“, спасая человеческие жизни, при этом ежедневно подвергая риску здоровье свое и своих близких», — указано в сообщении администрации региона.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на церемонии вручения ключей от квартир

За последние сутки в России зафиксировано 6632 новых случая заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 168 пациентов. Таким образом, общее количество умерших с начала эпидемии составило 10 тысяч 27 человек. При этом кривая заражений постепенно снижается.