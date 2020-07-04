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Обновленный текст Конституции опубликован на сайте правовой информации

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Текст Конституции с внесенными в нее поправками опубликован на портале правовой информации, сообщается на сайте Кремля.

Отметим, что конституционные поправки вступили в силу сегодня, 4 июля, по указу президента России Владимира Путина.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу. 

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.

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