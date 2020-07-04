Китай отказался от продажи живой птицы на рынках

Китай заявил, что в ближайшее время страна откажется от продажи живой птицы на рынках. Это решение вызвано вспышкой коронавируса, которая произошла в конце 2019 года в Ухани. Чэнь Сюй, чиновник Государственного управления регулирования рынков пообещал постепенно отказаться от забоя и продажи живой птицы на продовольственных рынках.

Его решение поддержали другие чиновники, а также активисты по правам животных. Это заявление было сделано после того, как Китай активизировал инспекции оптовых продовольственных рынков и запретил продажу и потребление диких животных.

Коронавирус, как полагают, появился на рынке, который продавал живых животных, в том числе и диких, в городе Ухань в конце прошлого года. Живая птица, содержащаяся в клетках, является обычным явлением на сельскохозяйственных оптовых продовольственных рынках по всему Китаю.

Птицу традиционно разделывают на месте при покупателях, демонстрируя, что товар свежий. Живые морепродукты, рыба и другие животные также продаются на так называемых влажных рынках.

Чэнь призвал местные органы власти по всему Китаю усилить надзор за безопасностью пищевых продуктов на сельскохозяйственных оптовых рынках и исследовать скрытые риски безопасности, взяв в качестве примера пекинский очаг вируса на рынке Синьфади.

Понятно, что более 70 процентов мяса, птицы, морепродуктов, фруктов и овощей поступает на рынок через оптовые сельскохозяйственные рынки. По всей стране насчитывается более 4100 оптовых рынков. Мы рады видеть, что рынки живой птицы скоро навсегда исчезнут из Китая, — заявил Чэнь Сюй.

Вчера, 3 июля, власти Китая заявили, что китайцы, проживающие в районах города с низким риском, могут покинуть Пекин даже не сдавая тест на коронавирус начиная с субботы. Напомним, что карантин в столице ввели после новой вспышки вируса на рынке Синьфади.