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Названы новые симптомы коронавируса у детей

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что дети с COVID-19 имеют еще один редкий симптом. Исследователи выяснили, что дети могут сталкиваться с неврологическими изменениями, которые поражают центральную и периферическую нервную систему.

Впервые о неврологический нарушениях заявил британский врач Омар Абдель-Маннан, доктор медицинских наук. Он рассказал о нескольких случаях проявления неврологических проблем у детейс COVID-19.

В исследовании доктора приняли участие 27 пациентов с COVID-19. Исследователи обнаружили, что у четырех пациентов (14,8%), которые до коронавируса не имели проблем со здоровьем, появились новые неврологические симптомы, включая энцефалопатию, головные боли, мышечную слабость и снижение рефлексов.

Всем четверым потребовалась госпитализация в реанимационное отделение для лечения. У всех четырех пациентов на магнитно-резонансной томографии головного мозга были отмечены изменения.

У трех пациентов, которым была проведена электроэнцефалография, было обнаружено умеренное превышение медленной активности. Легкие миопатические и нейропатические изменения наблюдались у всех трех пациентов, которым были проведены исследования нервной проводимости.

У всех пациентов, которые были моложе 18 лет, наблюдалось неврологическое улучшение после выздоровления от коронавируса. Интересно, что у двух пациентов к концу исследования наступило полное выздоровление, а остальным потребовалось еще несколько недель для полной поправки.

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Число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в России выявлено 6632 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 84 регионах, сообщает оперштаб. Скончались 168 пациентов с коронавирусной инфекцией; выздоровели 8986 человек.

Общее количество умерших с начала эпидемии, по официальным данным, составило 10027 человек.

Кривая заражений в России постепенно снижается. Смертность от коронавируса находится на уровне 1,49%, что значительно ниже среднемировых 4,8%.

Главный вопрос сейчас — ожидать ли второй волны? Вирусологи и эпидемиологи, которых «Ридус» спросил об этом, полагают, что к осени патогенность SARS-CoV-2 снизится, но сам он никуда не исчезнет.

«Если еще недавно был какой-то спад заболеваемости, то вскоре случаи могут увеличиться. Например, так случилось и в США, и в Бразилии, где люди ведут себя вольно. К осени вполне вероятно, что пойдет небольшой рост заболеваемости, но это не вторая волна. Это продолжение первой», — считает профессор НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.

Эпидемиолог, профессор Игорь Гундаров убежден, что вторая волна COVID-19 уже подходит к концу: «Первая волна коронавируса началась еще в конце осени 2019 года, но этого просто никто не заметил. Да, были массовые заражения, госпитализации, но панику не поднимали. А вот в январе-феврале о вирусе заговорили. Поэтому то, что происходит сейчас, и есть вторая волна», — полагает специалист.

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