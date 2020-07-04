Названы новые симптомы коронавируса у детей

Команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что дети с COVID-19 имеют еще один редкий симптом. Исследователи выяснили, что дети могут сталкиваться с неврологическими изменениями, которые поражают центральную и периферическую нервную систему.

Впервые о неврологический нарушениях заявил британский врач Омар Абдель-Маннан, доктор медицинских наук. Он рассказал о нескольких случаях проявления неврологических проблем у детей с COVID-19.

В исследовании доктора приняли участие 27 пациентов с COVID-19. Исследователи обнаружили, что у четырех пациентов (14,8%), которые до коронавируса не имели проблем со здоровьем, появились новые неврологические симптомы, включая энцефалопатию, головные боли, мышечную слабость и снижение рефлексов.

Всем четверым потребовалась госпитализация в реанимационное отделение для лечения. У всех четырех пациентов на магнитно-резонансной томографии головного мозга были отмечены изменения.

У трех пациентов, которым была проведена электроэнцефалография, было обнаружено умеренное превышение медленной активности. Легкие миопатические и нейропатические изменения наблюдались у всех трех пациентов, которым были проведены исследования нервной проводимости.

У всех пациентов, которые были моложе 18 лет, наблюдалось неврологическое улучшение после выздоровления от коронавируса. Интересно, что у двух пациентов к концу исследования наступило полное выздоровление, а остальным потребовалось еще несколько недель для полной поправки.