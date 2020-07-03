Эксперт назвал основную причину высокой поддержки поправок к Конституции

Большинство граждан России проголосовали в пользу поправок во многом благодаря тому, что в условиях пандемии действующая власть выбрала курс на сохранение нации, здоровья и благополучия граждан. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Александр Малахов.

«Последовательная и убедительная демонстрация верности этому подходу способствовала тому, что в сердцах людей сохранялась уверенность, что социальные поправки — это не просто слова, а реальные намерения власти. Очень часто люди скептически относятся к декларациям представителей органов государственного управления. Но не в этот раз, ведь наши граждане почти ежедневно могли наблюдать, что сказанное президентом в формате предложения или обещания незамедлительно выполнялось», — пояснил эксперт в интервью «Ридусу».



Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.

