Год работы солнечного парусника LightSail-2: что произошло

Руководители миссии LightSail, в рамках которой солнечный парусник был отправлен на орбиту Земли, рассказали о том, как прошел первый год исследований.

Напомним, что предшественник аппарата стал первым в истории частным спутником на солнечном парусе. Первая миссия — LightSail 1 — была запущена весной 2015 года. Несмотря на сложности, специалисты все же смогли установить связь с аппаратом и он сумел развернуть парус.



Малый спутник LightSail 2, запущенный на орбиту в прошлом году, за 12 месяцев выполнил несколько маневров и отлично проявил себя в работе, считают астрономы. Так, парусник смог самостоятельно изменить свою орбиту.

В перспективе это дает надежду на то, что будущие аппараты с парусником смогут не тратить большое количество топлива для своих перемещений. Такие космические аппараты смогут стать идеальной заменой обычного ракетного двигателя.

Изначально предполагалось, что LightSail 2 пробудет на орбите около года, после чего сгорит в земной атмосфере. Однако парусник не намерен завершать миссию и опускаться в атмосферу, поэтому астрономы решили продлить его работу.

Изначально целью этой миссии было проверить, может ли малый солнечный спутник совершать перемещения по орбите. Мы предполагали, что примерно за год он опустится и сгорит в атмосфере, но этого не произошло, — пишут исследователи.

Дело в том, что солнечному парусу удалось уменьшить скорость снижения орбиты с 34 метров в день до 20 метров в день, поэтому спутник до сих пор находится на высоте 700 километров. Других заданий LightSail 2 давать не будут, и теперь аппарат продолжит медленно спускаться.