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Вынесен приговор росгвардейцу, который выкинул с балкона любовницу

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Казани вынесли приговор бойцу Росгвардии Марату Сахапову, который жестоко расправился со своей любовницей, 22-летней Эльнарой Карахановой.

Инцидент, напомним, случился 1 сентября 2018 года. В пылу ссоры Марат Сахапов сильно избил Караханову и выкинул ее с балкона шестого этажа. Тело девушки было настолько изувечено, что хоронить его пришлось в закрытом гробу.

Росгвардеец избивал возлюбленную регулярно, причем самыми изощренными способами. Особенно ему нравилось бить девушку мокрым полотенцем, предварительно заставив ее раздеться. По словам подруг, Эльнара неоднократно жаловалась на побои, однако обращаться в полицию она опасалась. Сахапов угрожал девушке, что в таком случае он убьет ее отца и изнасилует мать.

Суд приговорил Марата Сахапова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и обязал выплатить миллион рублей родственникам убитой им Карахановой. Во время судебного заседания мужчина извинился перед родителями девушки, но свою вину в убийстве так и не признал. Он утверждает, что Эльнара сама выпрыгнула с балкона, потому что хотела покончить с собой.

Примечательно, что Марат Сахапов до сих пор является сотрудником Росгвардии, сообщает Telegram-канал Readovka.

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