Россияне поддержали поправки: как проголосовал Юг России

Завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Почти 78% россиян поддержали предлагаемые изменения. Среди регионов Южного федерального округа наибольшую поддержку поправкам оказали жители Крыма. Там изменения одобрили почти 91% избирателей. Жители Юга вместе со всей Россией поддержали запрет на отчуждение Крыма и Севастополя, укрепление социальных гарантий, ежегодную индексацию пенсий, защиту животных, русского языка и культуры народов России.

Для жителей и гостей регионов округа работали 8 060 избирательных участков. Практически 100% из них оборудованы камерами видеонаблюдения. Кроме того, за легитимностью избирательного процесса следили 37 тысяч общественных наблюдателей. Больше всего зарегистрированы в Ростовской области и Краснодарском крае.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова отмечала, что за все время голосования не было серьезных нарушений. «Эксцессов нет. У нас до сих пор нет ни одной серьезной жалобы на какие-то серьезные нарушения, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИКа. Не было информации, чтобы были какие-то удаления наблюдателей и представителей СМИ», — сказала Памфилова.

По последним данным ЦИК, всего в ЮФО проголосовали более 7 млн человек. Вместе с жителями регионов проголосовало много туристов. Они воспользовались правом сменить участок и в итоге отдали свой голос там, где им было удобно. Всего избирателям в ЮФО были доступны несколько форм голосования: привычное на избирательном участке, надомное и на придомовых территориях, а также на мобильных избирательных участках.

Так, в Калмыкии возможность проголосовать была даже у жителей отдаленных районов и работников находящихся там сельхозпредприятий. К ним выезжали члены участковых избирательных комиссий. Выразить свое отношение к поправкам смогли и моряки Черноморского флота, находящиеся в дальнем плавании. Специально для них избирательные участки создавались прямо на кораблях, а данные голосования передавали в Севастополь по военной спецсвязи.

Традиционно для южных регионов высокую явку на избирательные участки показало местное казачество. Они участвовали в голосовании не только как избиратели. Например, казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» работали в качестве членов участковых комиссий. Также многие из них помогали полиции обеспечивать безопасность на избирательных участках.

Параллельно с голосованием по поправкам в Конституции многие регионы проводили местные опросы. Например, жители Волгоградской области приняли участие в опросе об удобстве нового часового пояса. По итогам референдума, который проводился два года назад, регион перешел на часовой пояс + 1 час к московскому времени.